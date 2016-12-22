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«Военторг» рассказал о создании «военного «Сникерса»
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«Военторг» рассказал о создании «военного «Сникерса»
Политика, 09:47
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«Военторг» рассказал о создании «военного «Сникерса»
«Военторг» создал «замену американскому «Сникерсу». Вместо него в вендинговых автоматах для солдат компания предложит протеиновый батончик с орехами под брендом «Армия России», рассказал РБК гендиректор «Военторга»
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

«Военторг» вывел на рынок шоколадный батончик под брендом «Армия России», который должен заменить «Сникерс» в рационе военнослужащих. Об этом РБК сообщил гендиректор компании «Военторг» Владимир Павлов.

«Я его пробовал тоже, и он мне объективно понравился. Более того, когда наш военнослужащий подходит к вендинговому аппарату, то правильнее, чтобы там была продукция российского производителя, а не американский шоколад», — сказал Павлов. При этом не менее важно, чтобы российский товар по качеству был не хуже аналога, отметил он.

Ореховый батончик весит 40 граммов, при этом калорий в нем в полтора раза меньше, чем в «Сникерсе», утверждают в компании. Стоимость продукта — 30 руб.

Бренд одежды «Армия России» выведут на зарубежный рынок
Бизнес

Акционерное общество «Военторг» зарегистрировано в 2009 году, 99,9% компании принадлежат АО «Гарнизон» (правопреемник «Оборонсервиса»). А 100% акций «Гарнизона» принадлежат Минобороны.

По итогам 2017 года чистая выручка компании составила 74 млрд руб., чистая прибыль — 44 млн руб., следует из базы данных СПАРК.

«Военторг», как сказано на его сайте, оказывает услуги по организации питания, банно-прачечного обслуживания и иных услуг бытового обеспечения для Минобороны и других ведомств и организаций. Также «Военторг» осуществляет индивидуальный пошив военной формы. С прошлого года компания является единственным поставщиком имущества вещевой службы для российских Вооруженных сил.

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: Минобороны , «Военторг» , «Армия России»
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