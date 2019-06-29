Суд арестовал золотопромышленника Литуева

Могочинский районный суд Забайкальского края арестовал до 18 августа генерального директора ПАО «Ксеньевский прииск» Егора Литуева по делу о растрате, сообщил РБК его адвокат Сергей Малюкин. По его словам, решение будет обжаловано.

«После задержания были допущены многочисленные нарушения, в том числе, не объясняя причин, его повезли в Могочинский районный суд, где рассматривалось ходатайство по избранию меры пресечения. При этом задержан он был на территории города Москвы, а следствие проводится на территории города Читы, в соответствии с законом Могочинский районный суд не имел права рассматривать данное ходатайство следователя», — заявил Малюкин.

В Могочинском райсуде не ответили на звонки РБК.

Уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата) в отношении Егора Летуева было возбуждено на фоне корпоративного конфликта вокруг Итакинского золоторудного месторождения. После задержания в Москве Литуев был доставлен самолетом в Забайкальский край в качестве подозреваемого. Его отец, заместитель генерального директора по стратегии компании «Ксеньевский прииск» Виктор Литуев, в разговоре с РБК назвал задержание сына «наездом, осуществленным руками правоохранителей».





