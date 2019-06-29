Следователи назвали основную версию взрыва газа в жилом доме в Коврове

Следователи назвали основную версию взрыва газа в жилом доме в Коврове

В качестве основной версии взрыва газа в многоэтажном доме в Коврове Владимирской области следователи называют неадекватные действия жителя квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

В ведомстве отметили, что мужчина, который, по предварительным данным, является виновником произошедшего, накануне выписался из специализированной клиники.

«До наступления события мужчина, страдающий психическими отклонениями, выгнал свою мать из квартиры, при ликвидации ситуации женщина получила термические ожоги», — говорится в сообщении.

Кроме того, в СК сообщили, что травмы получили двое спасателей во время принудительного взлома двери в квартиру, где произошел взрыв и последовавший за ним пожар.