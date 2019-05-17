При обрушении здания в Шанхае погибли десять человек

При обрушении здания в Шанхае погибли десять человек

В Шанхае в результате обрушения стены здания погибли 10 человек. Об этом сообщает Хinhua.

После ЧП под завалами оказались 25 человек. Их удалось освободить, однако десять умерли в больнице. Остальные пострадавшие находятся в медучреждениях. Причины произошедшего устанавливаются.

South China Morning Post уточняет, что ЧП произошло в здании дилерского центра Dongchi Mercedes-Benz, который в начале года был закрыт. Там шли работы по переоборудованию здания в бизнес-центр с магазинами и ресторанами. Его открытие было запланировано на конец мая.

По данным местных жителей, работы шли круглосуточно. Отмечается, что погибшие были строителями. Площадь здания составляет 3 тыс. кв. м.