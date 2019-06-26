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Microsoft $155 (+12,22%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
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Политика ,  
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Суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы партии Саакашвили
Ранее ЦИК отказала членам партии Саакашвили в регистрации, это объяснили нарушениями устава на внеочередном собрании «Движения новых сил». Незадолго до окончания сроков регистрации избирком обязали повторно рассмотреть документы
Михаил Саакашвили (Фото: Zuma / ТАСС)

Шестой апелляционный административный суд Киева удовлетворил иск партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили к ЦИК и отменил решение избиркома об отказе в регистрации кандидатов в народные депутаты, передает «Интерфакс-Украина».

«Обязать Центральную избирательную комиссию повторно рассмотреть поданные 20 июня 2019 года политической партией «Рух новых сил» Михаила Саакашвили документы для регистрации кандидатов в народные депутаты», — говорится в решении суда.

Регистрация кандидатов закончилась 25 июня. Члены партии Саакашвили и несколько десятков ее сторонников пришли к зданию ЦИК около 23:00, передает УНИАН со ссылкой на корреспондента. Сторонники «Движения новых сил» требовали выполнить решение суда и заново рассмотреть вопрос регистрации кандидатов. Они попытались войти внутрь, но двери были закрыты, отмечает агентство. К зданию вызвали полицию.

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ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили

Адвокат из команды «Движения новых сил» Павел Богомазов заявил, что представитель ЦИК получил копию решения суда под расписку. По его словам, прибывшие на место полицейские фиксировали, что членов партии не пустили в здание избиркома.

Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации кандидатами в депутаты Рады членам партии Саакашвили 23 июня. В ЦИК посчитали, что внеочередной съезд движения, на котором утвердили список кандидатов в одномандатных округах, был проведен с нарушениями устава партии.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Михаил Саакашвили, Верховная Рада
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