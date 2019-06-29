Представитель Шатунова опроверг информацию о его госпитализации

Информация в СМИ о госпитализации бывшего вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщил агентству «Говорит Москва» его представитель.

Он пояснил, что у Шатунова поздно вечером, в преддверии концерта в Новороссийске, сильно заболел зуб, а обратиться «было некуда». В итоге музыканту вызвали скорую помощь, которая помогла с поиском зубной клиники. «Ему [Шатунову] поставили пломбу, и сейчас у него все в порядке <...> Он не хлипкий», — заключил представитель музыканта.

Позднее, уже во время концерта, артист поблагодарил медиков за помощь. «Быстро все организовали, отвезли в больничку <...> починили и восстановили меня. Я, конечно, безумно им благодарен за это. Если бы все было иначе, то я сегодня бы не стоял здесь», — заявил Шатунов.