Организаторы заявили об отмене концерта Хаски в Екатеринбурге из-за давки

В Екатеринбурге отменен фестиваль «Уральская ночь музыки», где во время выступления рэпера Хаски началась давка. Об этом пишет местное издание E1.ru со ссылкой на организаторов.

«Зрители на площадке, к сожалению, прорывают оцепление, ведут себя неадекватно. Дальнейшее проведение концерта мы посчитали небезопасным», — сообщили организаторы и уточнили, что фестиваль мог бы продолжиться, если бы топла «прислушалась к просьбам охраны». E1 отмечает, что на концерте присутствовали 15 тыс. человек, причем один из зрителей поджег файер.

«Ведущим пришлось остановить выступление Хаски, позже они <...> попросили всех расходиться. Толпа уходила очень неохотно», — заключает издание.

В конце прошлого года в России был отменены несколько концертов известных музыкантов, включая Хаски. В частности, рэпер дважды не смог выступить в Краснодаре. Региональные прокуратуры утверждали, что решения об отмене выступлений принимали организаторы концертов.