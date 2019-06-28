Россия продлила нулевые пошлины на импорт фруктов и вина из Молдавии

Россия продлила нулевые пошлины на импорт некоторых товаров из Молдавии, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Льготы, которые вступили в силу с 1 января, будут действовать до 31 декабря. Они касаются овощей, консервов, некоторых фруктов (в том числе яблоки, груши, вишня и черешня) и вин.

Россия ввела пошлины в отношении молдавских товаров в 2014 году после решения страны ратифицировать соглашение об ассоциации с ЕС. В октябре 2018 года президент Молдавии Игорь Додон на встрече с Владимиром Путиным говорил, что на Россию приходится 80–90% экспорта страны. После переговоров, в декабре 2018 года, правительство России с 1 января частично отменило пошлины.