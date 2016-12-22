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Додон пообещал объявить 2020-й годом России в Молдавии
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Додон пообещал объявить 2020-й годом России в Молдавии
Политика, 20:19
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Додон пообещал объявить 2020-й годом России в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что 2020-й станет годом России в Молдавии, об этом он написал в своем Facebook после встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

«В рамках обсуждения вопросов в сфере гуманитарного сотрудничества достигли договоренности объявить 2019 год годом Молдовы в России, а 2020-й — годом России в Молдове и разработать план совместных мероприятий», — написал он.

Додон добавил, что также обсудил с Путиным возможность снять пошлины на экспорт в Россию овощей, фруктов, консервов и винодельческий продукции из Молдавии. Кроме того, стороны рассмотрели возможность продолжить амнистию граждан, нарушивших миграционное законодательство.

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Президент Молдавии также попросил Путина изучить возможность повысить число стипендий для граждан страны, желающих учиться в российских вузах. В ходе встречи Додон заявил, что на Россию приходится 80–90% экспорта Молдавии.

Теги: Игорь Додон , Молдавия
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