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Экс-министр транспорта досрочно покинул пост гендиректора «Группы ЛСР»

Бывший министр транспорта России Максим Соколов досрочно покинул пост гендиректора девелоперской «Группы ЛСР». Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Генеральным директором и председателем правления группы стал основатель компании Андрей Молчанов. Соколов останется в ЛСР на должности заместителя гендиректора.

С марта 2016 года по апрель 2019-го Молчанов был президентом Национального объединения строителей. «Консолидация команды топ-менеджеров в непростой период трансформации строительного рынка однозначно пойдет на пользу», — заявил председатель совета директоров «Группы ЛСР» Дмитрий Гончаров.

Максим Соколов был избран гендиректором «Группы ЛСР» на три года в августе прошлого года. В 2012–2018 годах он возглавлял Минтранс России. На посту министра транспорта в новом составе правительства Соколова сменил его первый заместитель Евгений Дитрих.

Теги: Группа ЛСР, Максим Соколов
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