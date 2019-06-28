Появилось видео подрыва остатков обрушившегося моста около Генуи

Остатки автомобильного моста Моранди недалеко от итальянской Генуи, обрушившегося в 2018 году, полностью ликвидировали, передает телеканал Rai News.

Мост уничтожили контролируемым взрывом за несколько секунд. На расположенные рядом здания осели клубы строительной пыли, однако, как заявил мэр Генуи Марко Буччи, ее оказалось меньше, чем власти ожидали. Они ждут, когда пыль полностью осядет, затем позволят провести уборку на улицах и только после этого позволят жителям вернуться домой. По его словам, если все пройдет как планируется, это случится около 22:00–22:30.

Изначально снос моста собирались провести в 09:00 по местному времени (10:00 мск), однако его пришлось отложить почти на 40 минут, так как один из жителей дома, находящегося в аварийной зоне, не хотел покидать квартиру. Накануне из района эвакуировали около 3,5 тыс. человек.

Кроме мэра Генуи за взрывом наблюдали вице-премьеры Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо, губернатор Лигурии Джованни Тоти, а также многие местные жители. Безопасность в это время обеспечивали 400 сотрудников правоохранительных органов.