Во Франции жара побила исторический рекорд

28 июня жара во Франции побила исторический рекорд, достигнув 44,3 градусов Цельсия. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на метеослужбу Франции.

Температурный рекорд был зафиксирован в городке Карпентрас на юге страны, неподалеку от Авиньона, примерно в 14:00 по местному времени.

Предыдущий рекорд был установлен более 15 лет назад, 12 августа 2003 года Температура 44,1 градусов была зафиксирована в коммуне Сен-Кристоль, расположенной к северу от Лазурного Берега.

Как отмечает издание, 28 июня, во Франции были закрыты 4 тыс. школ из-за сильной жары. Предупреждения об опасном уровне жары были изданы в четырех департаментах Франции — Буш-дю-Рон, Гар, Эро и Воклюз.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН 28 июня сообщила, что последние пять лет с 2015 по 2019 годы — оказались самыми теплыми за всю историю наблюдений.