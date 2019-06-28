Кадыров ответил на слова Путина о наказании для предателей

Попытки создания в России «пятой колонны» нужно воспринимать как предательство и измену, вне зависимости от того, кто за ними стоит. Об этом на своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров. Так он прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о том, что предательство — «это самое мерзкое преступление, которое можно себе представить».

«Мы являемся свидетелями, как отдельные граждане открыто льют воду на мельницу врагов России, делятся с ними информацией, полученной в период пребывания на государственных должностях», — написал Кадыров. Глава Чечни не привел примеров, но заявил о необходимости привлекать за эти действия к строгой ответственности.

По словам Кадырова, предательство своего отечества «вообще стоит в особом ряду», поскольку наносит ущерб военной и экономической мощи страны, а также политической и общественной стабильности. Он убежден что почти всегда такие попытки осуществляются «ради какой-то личной материальной выгоды».

Информационные, идеологические, и санкционные войны призваны воздействовать на государства и «превратить их в послушных сателлитов», заявил Кадыров. Он назвал «мерзкими предателями» тех, кто становится «советниками и союзниками» ведущих эти войны стран.