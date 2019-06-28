Минск сообщил об очистке нефти в «Дружбе» на участке от Мозыря до Польши

Минск сообщил об очистке нефти в «Дружбе» на участке от Мозыря до Польши

Участок нефтепровода «Дружба» от Мозыря (Белоруссия) до польской границы полностью очищен от загрязненной российской нефти. Об этом БелТА сообщил гендиректор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко.

По его словам, реверсом на российскую территорию перекачано 675 тыс. т грязной нефти, она замещена нефтью с параметрами качества, соответствующими ГОСТу.

Нефтепровод на белорусской территории еще не готов к работе в полном объеме. На участке от Унечи до Мозыря в рабочем состоянии находится только одна труба из двух. По предварительным данным, очистка второй нитки трубопровода завершится к 12–13 июля.

По состоянию на 26 июня Белоруссия вытеснила из нефтепровода «Дружба» более 705 тыс. т загрязненного хлорорганикой топлива. Потери от выхода из строя оборудования на Мозырском НПЗ оцениваются в $20 млн.

О загрязнении белорусского участка «Дружбы» хлорорганикой стало известно в апреле. Оно привело к приостановке прокачки российской нефти в Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению. Прокачка чистой нефти в Белоруссию возобновилась в мае, Польша возобновила прием нефти 9 июня.