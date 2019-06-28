Виктор Зубков посоветовал представителю Bank of New York учить русский

Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков посоветовал вице-президенту Bank of New York Melon Энтони Мору, выступившему на английском на собрании акционеров компании, выучить русский язык.

«Энтони, надо русский язык учить. На следующий год на русском языке выступишь», — сказал Зубков, сообщает корреспондент РБК.

Виктор Зубков с 2001 по 2007 год был руководителем финансовой разведки России, с сентября 2007 по май 2008 года — премьером России. Позднее он был вице-премьером в составе правительства Владимира Путина. Председателем совета директоров ОАО «Газпром» он стал с 2008 года.

Ранее стало известно, что «Газпром» выплатит за 2018 год рекордные дивиденды — 383 млрд руб. Это 27% чистой прибыли, заявил предправления компании Алексей Миллер. Государство получит половину этой суммы — более 190 млрд руб.



