В районе Химок произошел сбой в движении поездов

Движение поездов нарушено в районе станции Сходня в городе Химки. Как отмечает пресс-служба Октябрьской железной дороги, причиной стало «незаконное вмешательство в работу железнодорожной инфраструктуры неустановленных лиц». Там уточнили, что были похищены технические средства, обеспечивающие движение поездов.

В результате несколько пригородных поездов на участке Москва — Крюково (Зеленоград) были отменены. По данным ТАСС, с опозданием идут более 20 поездов различных направлений, включая дальнего следования.

Между станциями Клин и Подсолнечная (Солнечногорск) дополнительно организовано автобусное сообщение.