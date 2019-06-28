МКБ приобрел 19,65% акций сети аптек «36,6»

Московский кредитный банк (МКБ) вошел в состав акционеров «Аптечной сети 36,6», получив 19,65% акций компании. Об этом говорится в сообщении МКБ. Это стало возможным в ходе реструктуризации кредитной задолженности сети перед банком.

В сообщении пресс-служба банка отмечает, что МКБ рассматривает эту инвестицию как долгосрочную. «Мы отмечаем позитивные изменения и видим потенциал для улучшения операционных показателей», — сказал председатель правления МКБ Владимир Чубарь.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что МКБ мог стать владельцем 9% акций сети, полученных у люксембургской Long-Term Investments (компании принадлежит 19,05% ретейлера).

В ходе допэмиссии «36,6», завершенной 31 мая, долю в компании получил инвестфонд Altus Capital (29,97%), принадлежащий Gulf Investments Ltd.