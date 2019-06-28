Минобороны рассекретило данные о первых испытаниях автомата Калашникова

Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) Минобороны на форуме «Армия-2019» обнародовало документы об испытаниях образцов стрелкового оружия в 1943–1945 годах, в том числе автомата Калашникова. Об этом говорится в сообщении министерства, поступившем в РБК.

В документах содержится отчет сотрудников Щуровского полигона об испытаниях самозарядного карабина конструкции Калашникова и Петрова калибра 7,62 мм, рассказал начальник ГРАУ генерал-лейтенант Николай Паршин.

Кроме того, ведомство опубликовало отчет по результатам испытаний автомата калибра 7,62 мм конструктора Алексея Судаева.

ГРАУ продолжает заниматься рассекречиванием документов, которые связаны с разработкой образцов стрелкового оружия. Работы ведутся в архивах ГРАУ, Российском государственном военном архиве и Центральном архиве Минобороны.