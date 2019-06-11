Минфин выступил за повышение налога на добычу полезных ископаемых

Минфин предлагает повысить в 2020 году ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, передает ТАСС. По словам Сазанова, это позволит компенсировать производимые в рамках демпфирующего механизма выплаты нефтяным компаниям из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Не хотим, чтобы дополнительные деньги [выделялись из] ФНБ. Мы хотим больше повышать НДПИ. Мы предлагаем. Минэнерго с этим не согласно. Они говорят, что нельзя субсидировать за счет нефтедобычи», — пояснил Сазанов.

Он также отметил, что для вступления в силу разработанные и согласованные поправки должны быть приняты Госдумой до конца весенней сессии, то есть до 28 июля.

В середине апреля Сазанов говорил, что Минфин против задействования Фонда национального благосостояния (ФНБ) для компенсации демпфера, но решение будет принимать правительство.