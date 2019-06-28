Разработчик сообщил о создании в России «невидимого» для самолетов радара

В России создали и успешно испытали пассивную радиолокационную станцию «Тропа», невидимую для самолетов и дронов-разведчиков. Об этом «РИА Новости» сообщил гендиректор «ОКБ-Планета» Александр Петров. Предприятие входит в концерн РТИ, оно занималось разработкой станции.

«Идея проста — использовать отражение от вышек телевещания и мобильной связи, то есть РЛС работает на прием и сама ничего не излучает, а значит, ее «не видно и не слышно», в то же время мы можем получить интересующую нас информацию о летательных аппаратах», — сказал он.

Испытания РЛС прошли в Твери, рассказал Петров. Станция перехватила сигнал самолета, отраженный от вышек связи в черте города.

Петров сообщил об интересе потенциальных заказчиков к разработке. По его словам, среди них есть не только силовые структуры, но и «частные клиенты, стремящиеся обеспечить неприкосновенность частной жизни».