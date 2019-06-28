Экономика , 08:50
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Орешкин заявил об отсутствии у стран G20 единой позиции о ВТО
Первое пленарное заседание саммита G20 в Осаке не принесло больших сюрпризов, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его словам, у участников саммита нет консолидированной позиции о развитии института Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает «РИА Новости».
Министр отметил, что на заседании несколько лидеров заявили о необходимости достичь более эффективного результата работы ВТО. Россия привержена позиции, что организация — это краеугольный камень мировой торговли, заявил Орешкин.
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