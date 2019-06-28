В Токио задержали россиянина за граффити у дворца японского императора

В Токио задержали россиянина за граффити у дворца японского императора

Полиция Японии задержала гражданина России, которого заподозрили в нанесении граффити на стены недалеко от резиденции императора Нарухито и его супруги императрицы Масако. Об этом сообщает телеканал NHK.

По данным полиции, он нанес красной краской из баллончика рисунок возле дворца Акасака в центре Токио. Подобные изображения были найдены на изгороди возле дворца и других объектах.

Как сообщает ТАСС, речь идет о 23-летнем Глебе Песочном. Он не признает вину и называет себя художником.

Мужчину задержали 27 июня на острове Окинава. Полиция изучает видеозаписи с камер наблюдения, чтобы выяснить, имеет ли россиянин отношение к другим граффити в районе резиденции Нарухито.

Посольство России в Японии пока не комментировало ситуацию.