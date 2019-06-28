Путин сообщил о проведении саммита БРИКС в 2020 году в России

Путин сообщил о проведении саммита БРИКС в 2020 году в России

Саммит БРИКС летом 2020 года пройдет в России. Об этом президент Владимир Путин сообщил на встрече с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой на полях G20 в Осаке, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что в ноябре Россия будет работать с Бразилией в рамках БРИКС, «в следующем же году летом проведем очередное заседание в формате «пятерки» в России».

Путин также пригласил Рамафосу на саммит «Россия-Африка», который запланирован на 24 октября в Сочи, и сказал, что рассчитывает на его помощь во время подготовки к мероприятию. Российский лидер поздравил Рамфосу с победой его партии на выборах в ЮАР и с его переизбранием на пост президента в мае.

На полях саммита G20 Путин планирует провести несколько двухсторонних встреч: с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом США Дональдом Трампром, а также с главами Китая, Индии и Египта.