СМИ узнали о планах уполномочить ВТБ рассчитываться с Китаем в нацвалютах

СМИ узнали о планах уполномочить ВТБ рассчитываться с Китаем в нацвалютах

ВТБ является «единственным российским банком с финансовой лицензией» на территории Китая, указали в кредитной организации. Там добавили, что ВТБ имеет корреспондентские счета с крупнейшими китайскими банками

Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters

ВТБ и Торговый банк Китая будут осуществлять российско-китайские расчеты в национальных валютах, пишут «Известия» со ссылкой на три источника, близких к Банку России.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, говоря о механизмах взаиморасчетов в нацвалютах между Россией и Китаем, пояснил, что одним из вариантов может стать создание «шлюзов» между российским и китайским аналогами SWIFT. Он также не исключил, что в ближайшие годы доля расчетов с КНДР в рублях может вырасти с 10 до 50%.

В ВТБ, отвечая на запрос издания, заявили, что кредитная организация является «единственным российским банком с финансовой лицензией на территории КНР». В пресс-службе банка добавили, что ВТБ имеет корреспондентские счета с крупнейшими китайскими банками на территории Китая, Гонконга и России. Торговый банк Китая на запросы издания не ответил.

Один из источников газеты указал, что алгоритм расчетов планируется выстроить к 2020 году, на платежи в нацвалютах первыми перейдут крупнейшие компании с госучастием.