Летевший из Алма-Аты в Петербург лайнер вынужденно сел в аэропорту Москвы

Летевший из Алма-Аты в Петербург лайнер вынужденно сел в аэропорту Москвы

Пассажирский самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Алма-Ату, совершил вынужденную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

По словам представителя авиакомпании, экипаж принял решение о посадке после того, как на дисплее сигнализации появилось сообщение о низком давлении масла. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Сейчас самолет проверяют специалисты.

«Пассажиров планируют вывезти прямым рейсом Москва — Алма-Ата, самолетом другого перевозчика», — уточнили в пресс-службе.

В субботу пассажирский лайнер «Уральских авиалиний» экстренно вернулся в аэропорт Пулково из-за сигнала о неисправности.