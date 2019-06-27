ПАСЕ попросила Россию возобновить расследование убийства Бориса Немцова

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к российским властям возобновить расследование убийства Бориса Немцова. Об этом сообщается на сайте ПАСЕ.

За резолюцию «Прольем свет на убийство Бориса Немцова» проголосовали 40 парламентариев, трое воздержались, против никто не высказался.

В документе утверждается, что к материалам по делу об убийстве Немцова не приобщили видеодоказательства, в том числе от Федеральной службы охраны, которая отвечает за безопасность Кремля. Следователи, согласно тексту резолюции, не допросили возможных свидетелей, находившихся на мосту, где застрелили Немцова.

В документе также говорится о неточностях судебно-медицинской экспертизы, касающейся обнаруженных пуль и гильз, а также ранений Немцова. Парламентарии также считают, что есть противоречия в показаниях основных свидетелей по делу.

Отмечается, что «особую ответственность за провал расследования и отсутствие доверия обвинению» несут глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который занимался расследованием, и заместитель генпрокурора Виктор Гринь.