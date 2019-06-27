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ПАСЕ попросила Россию возобновить расследование убийства Бориса Немцова

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к российским властям возобновить расследование убийства Бориса Немцова. Об этом сообщается на сайте ПАСЕ.

За резолюцию «Прольем свет на убийство Бориса Немцова» проголосовали 40 парламентариев, трое воздержались, против никто не высказался.

В документе утверждается, что к материалам по делу об убийстве Немцова не приобщили видеодоказательства, в том числе от Федеральной службы охраны, которая отвечает за безопасность Кремля. Следователи, согласно тексту резолюции, не допросили возможных свидетелей, находившихся на мосту, где застрелили Немцова.

В документе также говорится о неточностях судебно-медицинской экспертизы, касающейся обнаруженных пуль и гильз, а также ранений Немцова. Парламентарии также считают, что есть противоречия в показаниях основных свидетелей по делу.

Отмечается, что «особую ответственность за провал расследования и отсутствие доверия обвинению» несут глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который занимался расследованием, и заместитель генпрокурора Виктор Гринь.

Резолюция предлагает государствам, принявшим «закон Магнитского», рассмотреть возможность включения в санкционный список ответственных за «провал в принятии необходимых мер для установления заказчиков и организаторов убийства Бориса Немцова».

Общество
В СКР заявили о подвижках в расследовании дела об убийстве Немцова

Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в 2015 году. За его убийство были осуждены бывший военный чеченского батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев (20 лет колонии строгого режима), Анзор и Шашид Губашевы (19 и 16 лет колонии соответственно), Темирлан Эскерханов (14 лет) и Хамзат Бахаев (11 лет).

Летом 2018 года расследование убийства Немцова возобновили. В феврале замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов заявил, что по данному делу есть «определенные подвижки», но не стал раскрывать деталей.

Теги: ПАСЕ, убийство Немцова, расследование
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