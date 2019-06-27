Минэкономразвития объяснило идею о контроле за расходами россиян

Пресс-служба Минэкономразвития прокомментировала РБК слова заместителя директора департамента инвестиционной политики ведомства Бэллы Паниной, которая сообщила о подготовке предложений по введению контроля за расходами физических лиц. В ведомстве сообщили, что разработка законопроекта по этой тематике не ведется.

«Минэкономразвития не ведет разработку законопроекта «о контроле за расходами» российских граждан и не имеет планов по его разработке. Отметим также, что вопрос выявления крупных необоснованных расходов не выходит за рамки дискуссий на экспертных площадках», — пояснили в ведомстве.

Панина на конференции «Налоги 2019» не исключила, что ведомство может начать разработку предложений о системе контроля над расходами физических лиц. Вместе с тем она признала, что контроль над расходами — это «трепетная тема», к которой нужно подходить очень аккуратно, а сама идея пока сырая. Инициатива, как поясняла Панина, связана с борьбой против теневой экономики.

О том, что в правительстве обсуждается возможность введения контроля над крупными расходами населения, стало известно в июле 2016 года. Тогда эту идею изучали Минфин и Федеральная налоговая служба.