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Экономика ,  
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Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян
Необходимость контролировать расходы физических лиц в ведомстве объяснили борьбой с теневой экономикой
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой готовит предложения о введении контроля за расходами физических лиц. Об этом заявила на конференции «Налоги 2019» заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Бэлла Панина.

«Мы предполагаем предложить рассмотреть возможность введения системы контроля над расходами», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Панина признала, что контроль над расходами это «трепетная тема», к которой нужно подходить очень аккуратно, а сама идея пока сырая.

«Но первый шаг выявления теневого дохода — это контроль соотношения доходов и расходов», — добавила она.

В середине 2016 года сообщалось, что в Минфине и Федеральной налоговой службе (ФНС) обсуждается идея контроля за крупными расходами населения. Целью введения такого контроля тогда называли борьбу с серыми зарплатами.

Комментируя идею, один из чиновников финансово-экономического блока правительства признал, что пока больше вопросов, чем решений: нельзя мыслить бухгалтерски, только с точки зрения доходов бюджета. Логика у идеи есть, но неясно, как наладить контроль, добавил другой федеральный чиновник.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Минэкономразвития
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