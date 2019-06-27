Власти назвали виновника ДТП с правительственной машиной в Екатеринбурге

Виновником аварии с двумя машинами в центре Екатеринбурга, по предварительным данным, стал водитель Chevrolet Cruzе, который выехал на красный свет при переезде перекрестка. Об этом сообщили РБК в пресс-службе правительства Свердловской области.

За рулем второго автомобиля Toyota Camry находился сотрудник бюджетного учреждения «Автохозяйство правительства Свердловской области», уточнили в администрации. Он не пострадал, пассажиров в машине не было.

ДТП на перекрестке улиц Малышева и Розы Люксембург произошло в четверг, 27 июня. По данным ГИБДД, Chevrolet Cruze пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с Toyota и перевернулся на крышу.

По данным местного портала URA.RU, на автомобиле Toyota Camry был номер правительственной серии «ААА», закрепленный за замминистра экономики области Надеждой Каменской.