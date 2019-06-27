В центре Екатеринбурга правительственная машина попала в ДТП

В центре Екатеринбурга произошла авария с участием двух машин, сообщили РБК в пресс-службе местного ГИБДД. Местный портал Ura.ru уточняет, что один из попавших в аварию автомобилей правительственный.

«На перекрестке улиц Малышева и Розы Люксембург произошло столкновение двух автомобилей. Водитель автомобиля Chevrolet Cruze в нарушение правил дорожного движения пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Toyota. В результате ДТП один человек — пассажирка Chevrolet получила травмы. Обстоятельства происшествия выясняются», — подтвердили информацию РБК в группе пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

Как отмечает Ura.ru, на госномере попавшей в ДТП Toyota Camry буквы ААА. Как сообщил источник портала в правительстве, правительственный автомобиль был закреплен за замминистра экономики Свердловской области Надеждой Каменской. Она заявила корреспонденту портала, что не имеет права говорить о ДТП.

Отмечается, что в момент аварии Каменской в автомобиле не было, в салоне находился только водитель.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства Свердловской области.