Юмашев вошел в совет директоров МТС

Бывший руководитель администрации президента России (с 1997 по 1998 год) и действующий советник главы государства Валентин Юмашев вошел в состав обновленного совета директоров ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента, побывавшего на собрании акционеров МТС.

Кроме Юмашева в совет директоров МТС вошли еще двое новичков — зампред совета директоров АФК «Система» (и сын основателя компании) Феликс Евтушенков и неисполнительный директор Polyus Gold International Limited Антониос Антониу.

В соответствии с решением акционеров совет директоров МТС покинут возглавлявший его Рон Зоммер и двое независимых директоров — Стэнли Миллер и Вольфганг Шюссель. Остальные шесть членов совета директоров были переизбраны.

О выдвижении Юмашева в совет директоров МТС стало известно в конце мая.

Валентину Юмашеву 61 год, в 1996 году он стал советником президента по вопросам взаимодействия со СМИ, а уже через год возглавил администрацию Бориса Ельцина, которой руководил до 1998 года. В настоящее время он является советником президента на общественных началах, членом правления и советником фонда «Президентский центр Б.Н.Ельцина», советником аппарата гендиректора ООО «Миллхаус».