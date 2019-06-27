Бойко оказался самым популярным кандидатом в премьеры Украины

Лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко хотят видеть премьер-министром Украины 13% респондентов, следует из опроса социологической группы «Рейтинг».

На втором месте глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко (11%), за ней следует действующий премьер Владимир Гройсман (10%). При этом Бойко чаще всего называли опрошенные из Донбасса, Тимошенко — жители Киева и центральной части страны, Гройсмана — жители Галичины и центра.

Еще 7% заявили, что хотят видеть премьером лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко, 6% — председателя «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, 5% — лидера группы «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука.

Бывшего президента Украины Петра Порошенко в качестве премьера видят 4% респондентов. Столько же назвали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и бывшего министра обороны Анатолия Гриценко.