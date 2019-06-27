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В Самаре задержали напавших на главу местного Росимущества

Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемых в ноябрьском нападении на Айвара Кинжабаева, ранее занимавшего пост и.о. территориального управления Росимущества по Москве, а сейчас возглавляющего управление Росимущества в Самаре. Сообщение размещено на сайте СК.

По данным СК, 10 ноября 2018 года около восьми вечера мужчины в масках незаконно проникли в жилой дом, расположенный в Красноярском районе Самарской области, и причинили там тяжкий вред здоровью мужчине 1969 года рождения.

«На момент совершения преступления потерпевший являлся врио руководителя Росимущества по городу Москве», — указывает СК. В сообщении также указано, что основной версией нападения следствие считает профессиональную деятельность пострадавшего.

Правоохранительные органы проверили более 2 тысяч владельцев автомашин и около 800 абонентов сотовой связи, которые находились в районе совершения преступления, и выявили подозреваемых. В общей сложности СК задержал 7 человек, которых считает подозреваемыми в этом нападении, а также к другим похожим нападениям на граждан в Самарской области.

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Из них трое подозреваются в нападении на Кинжабаева — Василий Грак, Павел Немов и Максим Фольц. При этом двое признали свою вину и сообщили следствию, что совершили нападение по найму, получив за нападение в зависимости от роли от 125 до 150 тыс. руб. Они также рассказали, что телесные повреждения Кинжабаеву наносили арматурами, дубинками и ножом.

Задержан также Андрей Филимошин, который свою причастность к нападению отрицает. «Однако следствие полагает, что именно он выступал в роли посредника между заказчиком и исполнителями преступления и в том числе, передавал денежное вознаграждение исполнителям», — говорится в сообщении СК.

Расследование дела продолжается. Двоих подозреваемых уже поместили под стражу по решению суда.

Теги: Росимущество, СКР, Самара, нападение
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