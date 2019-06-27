В Самаре задержали напавших на главу местного Росимущества

Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемых в ноябрьском нападении на Айвара Кинжабаева, ранее занимавшего пост и.о. территориального управления Росимущества по Москве, а сейчас возглавляющего управление Росимущества в Самаре. Сообщение размещено на сайте СК.

По данным СК, 10 ноября 2018 года около восьми вечера мужчины в масках незаконно проникли в жилой дом, расположенный в Красноярском районе Самарской области, и причинили там тяжкий вред здоровью мужчине 1969 года рождения.

«На момент совершения преступления потерпевший являлся врио руководителя Росимущества по городу Москве», — указывает СК. В сообщении также указано, что основной версией нападения следствие считает профессиональную деятельность пострадавшего.

Правоохранительные органы проверили более 2 тысяч владельцев автомашин и около 800 абонентов сотовой связи, которые находились в районе совершения преступления, и выявили подозреваемых. В общей сложности СК задержал 7 человек, которых считает подозреваемыми в этом нападении, а также к другим похожим нападениям на граждан в Самарской области.