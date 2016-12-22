В Самаре неизвестные ранили ножом и.о. главы Росимущества по Москве

В Самарской области неизвестные ранили ножом и.о. территориального управления Росимущества по Москве Айвара Кинжабаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по области.

«По предварительным данным, сегодня вечером четверо неизвестных ворвались в дом к Кинжабаеву, нанесли телесные повреждения и ранили его ножом», — сказал собеседник агентства.

По данным полиции, Кинжабаева госпитализировали, однако члены его семьи не пострадали. По факту нападения начали доследственную проверку.

В пресс-службе правительства региона ТАСС сообщили, что губернатор Дмитрий Азаров поручил направить на помощь врачам районной больницы бригаду областного Центра медицины катастроф.

Источник «Интерфакса» рассказал, что Кинжабаев перенес операцию и находится в реанимации. По его словам, медики оценивают его состояние ка стабильное. «РИА Новости» отмечает, что он находится в Красноярской районной больнице.

С 2005 по 2018 годы Кинжабаев был руководителем территориального управления Росимущества в Самарской области.