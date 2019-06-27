В Кремле отвергли корректировку закона об оскорблении власти

В Кремле считают, что изменять положения закона об оскорблении власти не требуется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он также отметил, что власти отслеживают применение закона и не согласны с тем, что он должен распространяться на критику чиновников.

«С самого начала речь шла о том, что будет тщательно контролироваться правоприменительная практика в отношении этого закона. Действительно, в нем идет речь об оскорблении символов власти, символов государственности и в данном случае это никак не может проецироваться на критику представителей власти», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Песков отметил, что случаи неверной правоприменительной практики по этому закону привлекают внимание Кремля. Однако там не считают, что он должен быть скорректирован. «Просто нужно отработать именно ту самую правоприменительную практику. Пока что преждевременно говорить, является ли это следствием неверных формулировок или просто неправильного прочтения или злоупотребления», — пояснил Песков.

Закон об ответственности за оскорбление власти (госсимволов) вступил в силу 29 марта одновременно с законом о распространении фейковых новостей. За неуважение к власти для гражданских лиц предусмотрен штраф от 30 тыс. до 100 тыс. руб. Против документа на этапе принятия выступал Совет по правам человека.