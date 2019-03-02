Трамп признал ответственность КНДР за смерть американского студента

Президент США Дональд Трамп признал ответственность КНДР за смерть 22-летнего американца Отто Уормбиера. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter

«Конечно, я считаю Северную Корею ответственной за плохое обращение с Отто и его смерть. Самое важное, что Отто Уормбиер умер не напрасно», — написал Трамп.

Он заявил, что Отто и его семья «стали грандиозным символом сильной страсти и силы, которые останутся на долгие годы в будущем. Я люблю Отто и часто о нем думаю», — добавил американский президент. При этом хозяин Белого дома не стал называть лидера КНДР ответственным за смерть юноши.

В пятницу, 1 марта, родители Уормбира косвенно упрекнули президента США Дональда Трампа за восхваление лидера КНДР Ким Чен Ына по итогам их совместного саммита, завершившегося в столице Вьетнама Ханое. Они обвинили в смерти их сына режим северокорейского лидера, ​пишет The Wall Street Journal.

Студент из США Отто Уормбир был задержан в КНДР в марте 2016 года в КНДР за попытку взять на память бумажный плакат из пхеньянского отеля, где он проживал в качестве туриста. За этот поступок суд в КНДР приговорил Уормбиера к 15 годам каторжных работ, свою вину в содеянном он признал. В 2017 году молодого человека, который находился в состоянии комы, неожиданно вернули в США, где он умер 13 июня того же года.

В октябре 2017 года родители Отто — Фреди и Синди Уормбир в федеральный суд округа Колумбия подали иск против министра иностранных дел КНДР Ли Ен Хо. Они обвинили главу северокорейского МИД в «захвате заложника, незаконном задержании, пытках и убийстве молодого туриста из США» в рассчете «добиться разнообразных уступок от американского правительства».

«Его вернули домой в состоянии комы с мозговой травмой; на его левой ноге был крупный шрам, его челюсть также была повреждена», — говорилось в сопроводительном письме родителей погибшего студента. Они утверждают, что Отто оказался в таком состоянии в результате пыток. При этом Американские врачи отвергли официальную версию властей КНДР о том, что Уормбир заразился ботулизмом.

В декабре 2018 года суд обязал КНДР выплатить $500 млн семье погибшего студента.