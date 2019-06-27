Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможни

Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и нашла нарушения на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, обнаружены признаки злоупотреблений при заключении контрактов на сумму свыше 106 млн руб. Так, стоимость в проектно-сметной документации по капремонту таможенных объектов была завышена на 27,2 млн руб. для покупки дорогой мебели и гоночных автосимуляторов. В документации, в частности, были найдены два гоночных автосимулятора RS1 за 17,6 млн руб., швейцарская кофеварка Impressa XS9 Classic за 162,7 тыс. руб., три дивана на общую сумму 459,7 тыс. руб.

Кроме того, в структуре ЦБТ обнаружены художественная студия и оркестр. Для художников был предусмотрен особый отдел в службе социального развития и обеспечения, где по штату трудились пять человек. С 2016 по 2018 год они написали десять картин и создали один барельеф на общую сумму 340,3 тыс. руб.

ЦБТ также заключила контракт с ООО «Киберинжиниринг» стоимостью 1,18 руб. За эту сумму компания якобы выполняла ряд работ, включая подготовку проектной документации.

Центральная базовая таможня — структура таможенной службы России, которая занимается материально-техническим обеспечением центрального аппарата ведомства и разных структур, а также охраной объектов инфраструктуры.