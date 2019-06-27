Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможни

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,06 -0,02 EUR Бирж. 71,68 -0,04 Brent 65,93 -0,71% USD Нал. 63,45 62,68 EUR Нал. 72,06 71,26 USD ЦБ 63,05 +0,24 EUR ЦБ 71,66 +0,28 EUR/USD 1,1366 +0,0004 BTC/USD Бирж. 11 480,00 -1 396,00 IMOEX 2 772,01 -0,11% RTSI 1 384,94 -0,12% DJIA 26 536,82 -0,04% Nasdaq 7 909,97 +0,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Alibaba $220 (+28,32%) прогноз Stifel к 16.05.20
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
UnitedHealth $305 (+24,56%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Alibaba $220 (+28,32%) прогноз Stifel к 16.05.20
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
UnitedHealth $305 (+24,56%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 63,05 (+0,24) Quote, 12:15
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 71,66 (+0,28) Quote, 12:15
ВЦИОМ признал молодежь наиболее довольной жизнью частью общества Общество, 12:29 Делегации Литвы и Грузии останутся в ПАСЕ после скандала с Россией Политика, 12:26 Худрук саратовского ТЮЗа умер после падения в оркестровую яму Общество, 12:20 Глава Dow в России Артур Ерицпохов — об инновациях в химической отрасли Партнерский материал, 12:11 Теодор Курентзис заявил о непонимании со стороны властей Пермского края Общество, 12:10 Что такое иммерсивные туры и почему это не туризм Стиль, 12:09 Грядет мир киберпанка: что обсудили DIY-ретейлеры со всего мира в Дублине Pro, 12:04 Созданный ФСБ центр сообщил об утечке кибероружия США к «плохим парням» Общество, 12:02 Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможни Экономика, 11:45 Московское «Динамо» продлило контракт с Вадимом Шипачевым Спорт, 11:45 Самые необычные семейные традиции со всего мира Спецпроект РБК PINK, 11:40 «Остров превратился в пустыню»: последствия извержения вулкана на Курилах Общество, 11:39  ФСБ заявила об утечке данных о кибератаках на российские объекты за рубеж Технологии и медиа, 11:38 Шанс для инвестора: Alibaba откроет интернет-магазин на английском Quote, 11:38
Экономика ,  
0 
Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможни

Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и нашла нарушения на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, обнаружены признаки злоупотреблений при заключении контрактов на сумму свыше 106 млн руб. Так, стоимость в проектно-сметной документации по капремонту таможенных объектов была завышена на 27,2 млн руб. для покупки дорогой мебели и гоночных автосимуляторов. В документации, в частности, были найдены два гоночных автосимулятора RS1 за 17,6 млн руб., швейцарская кофеварка Impressa XS9 Classic за 162,7 тыс. руб., три дивана на общую сумму 459,7 тыс. руб.

Кроме того, в структуре ЦБТ обнаружены художественная студия и оркестр. Для художников был предусмотрен особый отдел в службе социального развития и обеспечения, где по штату трудились пять человек. С 2016 по 2018 год они написали десять картин и создали один барельеф на общую сумму 340,3 тыс. руб.

ЦБТ также заключила контракт с ООО «Киберинжиниринг» стоимостью 1,18 руб. За эту сумму компания якобы выполняла ряд работ, включая подготовку проектной документации.

Центральная базовая таможня — структура таможенной службы России, которая занимается материально-техническим обеспечением центрального аппарата ведомства и разных структур, а также охраной объектов инфраструктуры.

Ранее Transparency International выяснила, что Минпромторг в 2016–2017 годах потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок около 19,3 млн руб. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, оно полностью соблюдает нормативы, касающиеся бронирования номеров в гостиницах.

Теги: Счетная палата РФ, таможня, нарушения
Материалы по теме
Счетная палата выявила падение пропускной способности Домодедово на 35%
Бизнес
Счетная палата проверит бонусы сотрудникам госкорпораций
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter