Мантуров ответил на данные об остановках в дорогостоящих номерах отелей

Мантуров ответил на данные об остановках в дорогостоящих номерах отелей

Министр сказал, что для участия в мероприятиях приобретаются те номера, которые свободны. Это происходит в рамках утвержденных нормативов. Transparency писала, что Мантуров в командировок останавливался в номерах президент-класса

Денис Мантуров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

У министерств есть нормативы, касающиеся бронирования номеров в гостиницах, Минпромторг их соблюдает, заявил министр Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Существует гостиничная классификация номеров. Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются для участия в этих мероприятиях. Поэтому, что касается нормативов, нормативы есть, мы полностью в них вписываемся», — сказал он.

Министр прокомментировал публикацию организации Transparency International о высоких расходах чиновников в командировках. Организация утверждала, что у них нет ограничений на траты.

В материале упоминались и расходы Мантурова.