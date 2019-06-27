Роскачество дало советы по выбору и использованию зонтов

Роскачество разработало рекомендации по выбору и эксплуатации зонтов, сообщается на сайте организации.

По мнению экспертов, при покупке зонта следует обращать внимание на люфт в креплениях механизмов (спиц и ткани купола). При открывании и складывании качественный зонтик не должен скрипеть или заедать.

Следует также проверять отсутствие перетяжек и провисаний ткани при открытом куполе. Работу «антиветра» можно проверить резким движением руки: зонт вывернется наизнанку.

В Роскачестве отметили, что сушка зонта в открытом виде постепенно приводит ткань в негодность. Если плотно сворачивать купол, не просушивая, зонтик может сгнить. Зайдя в помещение, его следует повесить куполом вниз, не раскрывая и не убирая в чехол.