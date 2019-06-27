Под обломками взорвавшегося в Вене дома нашли погибшую женщину

В результате взрыва газа и обрушения нескольких этажей в жилом доме в столице Австрии погибла женщина. Об этом сообщает издание Die Presse со ссылкой на представителя пожарной охраны.

По данным газеты, в ходе поисково-спасательной операции в развалинах было найдено тело 29-летней женщины. Спасатели предполагают, что под обломками может находиться еще один человек, и в настоящий момент пытаются добраться до него.

Сильный взрыв, разрушивший несколько этажей многоквартирного дома, произошел в районе улиц Pressgasse и Schäffergasse в центре Вены 26 июня.

В результате происшествия пострадали не менее десяти человек, четверо из которых получили серьезные травмы. Столичная полиция перекрыла несколько улиц в районе взрыва.



