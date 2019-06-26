Взрыв в Вене разрушил несколько этажей в одном из домов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,96 +0,13 EUR Бирж. 71,69 +0,26 Brent 66,40 +1,65% USD Нал. 63,50 62,62 EUR Нал. 72,19 71,29 USD ЦБ 62,81 +0,29 EUR ЦБ 71,38 +0,15 EUR/USD 1,1388 +0,0017 BTC/USD Бирж. 13 328,00 +1 598,00 IMOEX 2 778,10 +0,88% RTSI 1 387,95 +0,51% DJIA 26 627,99 +0,30% Nasdaq 7 939,01 +0,69%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
UnitedHealth $305 (+24,35%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,59%) прогноз FxPro к 31.12.19
Apple $210 (+4,64%) прогноз Jefferies к 01.05.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
UnitedHealth $305 (+24,35%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,59%) прогноз FxPro к 31.12.19
Apple $210 (+4,64%) прогноз Jefferies к 01.05.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 62,81 (+0,29) Quote, 12:13
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 71,38 (+0,15) Quote, 12:13
Трамп обвинил Twitter в предвзятости по отношению к республиканцам Политика, 19:48 Парламент Грузии лишил депутата экс-партии Саакашвили неприкосновенности Политика, 19:46 Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя из центра Москвы Общество, 19:46 Фонд Калви заявил о новом аргументе в споре за банк «Восточный» Финансы, 19:31 Совет Гефеста: что нужно знать, чтобы фотографии в темноте были четкими РБК Стиль и HUAWEI, 19:30 «Анжи» получил лицензию на выступление в третьем дивизионе Спорт, 19:29 Минкомсвязь объявила конкурсы на подключение к Сети школ на ₽15 млрд Технологии и медиа, 19:28 Подозреваемый в отравлении москвичей признал вину в суде Общество, 19:16 Делегация Украины покинула ПАСЕ после подтверждения полномочий России Политика, 19:13 ПАСЕ проголосовала против ограничения полномочий российской делегации Политика, 19:09 Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград Общество, 19:02 Опубликованы первые показания сестер Хачатурян Общество, 18:59 Чиновница во Владимирской области посоветовала рожать вместо учебы Общество, 18:57 Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова Общество, 18:54
Общество ,  
0 
Взрыв в Вене разрушил несколько этажей в одном из домов
Полиция Вены перекрыла подходы к одной из улиц в центре города. Предположительно, причиной ЧП стал взрыв газа

В центре Вены, в районе улиц Pressgasse и Schäffergasse, прогремел сильный взрыв, разрушивший несколько этажей многоквартирного дома, сообщает полиция австрийской столицы. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газа.

Городской совет Вены со ссылкой на данные спасателей сообщает, что в результате взрыва пострадали как минимум десять человек, из которых четверо получили серьезные ранения, а шестеро — легкие травмы.

Полиция Вены перекрыла несколько улиц в центре города, горожан просят выбирать обходные маршруты. Власти не исключают возможности повторения взрыва, так как газ пока не перекрыт.

Из пострадавших домов в настоящее время проводится эвакуация людей, спасатели с собаками осматривают развалины в поисках попавших под завалы.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Австрия, Вена, взрыв
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter