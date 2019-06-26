Взрыв в Вене разрушил несколько этажей в одном из домов

Взрыв в Вене разрушил несколько этажей в одном из домов

Полиция Вены перекрыла подходы к одной из улиц в центре города. Предположительно, причиной ЧП стал взрыв газа

В центре Вены, в районе улиц Pressgasse и Schäffergasse, прогремел сильный взрыв, разрушивший несколько этажей многоквартирного дома, сообщает полиция австрийской столицы. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газа.

Городской совет Вены со ссылкой на данные спасателей сообщает, что в результате взрыва пострадали как минимум десять человек, из которых четверо получили серьезные ранения, а шестеро — легкие травмы.

Полиция Вены перекрыла несколько улиц в центре города, горожан просят выбирать обходные маршруты. Власти не исключают возможности повторения взрыва, так как газ пока не перекрыт.

Из пострадавших домов в настоящее время проводится эвакуация людей, спасатели с собаками осматривают развалины в поисках попавших под завалы.