Дело о крушении Ан-24 в Бурятии передали в центральный аппарат СК

Дело о крушении Ан-24 в Бурятии передали в центральный аппарат СК

Уголовное дело по факту крушения самолета Ан-24 в Бурятии передано в главное следственное управление Следственного комитета (СК) России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Решение принято по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина для «наиболее полного, объективного и оперативного расследования». На место трагедии выехали криминалисты центрального аппарата СК. В ведомстве отметили, что эти специалисты имеют опыт расследования подобных происшествий.

До этого Восточно-Сибирское управление СК на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).