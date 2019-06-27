Спасатели извлекли тела погибших пилотов Ан-24 в Бурятии

Спасатели извлекли тела погибших пилотов из кабины Ан-24 в Бурятии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев, передает «РИА Новости».

Утром 27 июня Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся.

На борту находились 47 человек. Погибли двое пилотов, не менее 19 человек пострадали. Самолет полностью выгорел. СК возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК).