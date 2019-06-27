В Бурятии возбудили дело после ЧП с самолетом Ан-24

В Бурятии возбудили дело после ЧП с самолетом Ан-24

Следователи возбудили уголовное дело после аварийной посадки и возгорания самолета Ан-24 в Бурятии, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

Согласно сообщению, уголовное дело завели по ч. 3 ст. 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший 27 июня рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск, во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием, после чего произошло возгорание.

В момент происшествия на борту самолета находились 47 человек. В результате ЧП погибли два члена экипажа, еще 14 человек, по данным СК, госпитализировали с различными повреждениями.