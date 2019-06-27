Число пострадавших при аварийной посадке самолета в Бурятии выросло до 19

Число пострадавших при аварийной посадке самолета в Бурятии выросло до 19

В результате аварийной посадки пассажирского самолета Ан-24 в Нижнеангарске пострадали 19 человек, сообщили «РИА Новости» в единой дежурной диспетчерской службе региона. их доставили в больницу. Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о 14 пострадавших.

По словам Цыденова, состояние пострадавших — легкой и средней тяжести. «На борту было 43 пассажира, в том числе один младенец», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Самолет следовал по маршруту Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск. Авария произошла около 10:20 по местному времени (5:20 мск). По данным источника «Интерфакса», у самолета в воздухе отказал один из двигателей, экипаж ошибок не допустил.

Заходя на посадку, лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Как сообщает управление МЧС по республике, при торможении самолет развернуло, затем он столкнулся с очистными сооружениями.