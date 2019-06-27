Общество , 07:41
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Умер актер из «Зачарованных» Билли Драго
Американский актер Билли Драго (настоящее имя — Уильям Юджин Берроуз) умер в Лос-Анджелесе в возрасте 73 лет, сообщает Variety.
По данным издания, причиной смерти стали осложнения после инсульта.
Билли Драго родился 30 ноября 1945 года в Хьюготоне, штат Канзас. Он начал сниматься в 1979 году. Карьера Драго насчитывает роли в нескольких десятках фильмов и телесериалов.
Среди самых известных работ актера — роль подручного Аль Капоне Фрэнка Нитти в фильме «Неприкасаемые» 1987 года. Он также появился в нескольких эпизодах сериала «Зачарованные», где исполнил роль демона Барбаса.
Драго также появился в клипе Майкла Джексона «You Rock My World» в 2001 году и в клипе группы Mike + The Mechanics на песню «Silent Running (on Dangerous Ground)».