Командование ВС США заявило о наблюдении за «Адмиралом Горшковым» на Кубе

Командование ВС США заявило о наблюдении за «Адмиралом Горшковым» на Кубе

Северное командование ВС США внимательно отслеживает перемещения российского фрегата «Адмирал Горшков», зашедшего на Кубу. Об этом говорится в сообщении в Twitter командования.

В заявлении военных также отмечается, что Северное командование вооруженных сил США развернуло военно-морские силы для отслеживания фрегата (USNOTHCOM), а командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) проводит воздушные операции в защиту США и Канады.

Фрегат ВМФ России вместе с отрядом кораблей и судов обеспечения Северного флота зашел в порт Гаваны 24 июня. Как сообщили в Минобороны, командование должно было встретиться с руководством Вооруженных сил Кубы.

Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с «Адмиралом Горшковым» находится в походе четыре месяца, с 26 февраля. Суда преодолели около 28 тыс. морских миль (51,8 тыс. км) и в том числе совершали заходы в Коломбо на Шри-Ланке и порты африканского государства Джибути.