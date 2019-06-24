Российский фрегат с ракетами «Калибр» зашел на Кубу

Фрегат ВМФ России «Адмирал Горшков» зашел в порт столицы Кубы Гавана, сообщается на сайте Минобороны.

Вместе с ним прибыл отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, моряки пробудут на Кубе до 26 июня. Отмечается, что командование отряда в том числе нанесет визит руководству Вооруженных сил Кубы, а также побывает в нескольких музеях и на экскурсиях. Кроме того, планируется, что «Адмирал Горшков» посетит посол России на Кубе Андрей Гуськов.

Отряд Северного флота находится в походе четыре месяца — с 26 февраля 2019 года, корабли преодолели около 28 тыс. морских миль (51,8 тыс. км) и в том числе совершали заходы в порты африканского государства Джибути и столицу Шри-Ланки Коломбо. Кроме того, отряд во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» присутствовал в китайском порту Циндао, где участвовал в торжествах в честь 70-летия Военно-морских сил армии Китая.

В конце мая «Адмирал Горшков» проводил в акватории Тихого океана учения по поиску подводных лодок с помощью бортового гидроакустического вооружения. На фрегате в том числе установлены ракетный комплекс «Калибр» с одноименными крылатыми ракетами, ЗРК «Полимент-Редут» и противолодочный комплекс «Пакет».