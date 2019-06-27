Россия предложила Китаю купить дополнительную партию истребителей Су-35

Москва предложила Пекину купить новую партию новейших истребителей Су-35, сообщили ТАСС в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в рамках форума «Армия-2019».

В ведомстве заявили, что ждут ответа от китайской стороны на предложения о закупке военной техники и современных видов вооружения российского производства.

Китай стал первым иностранным заказчиком Су-35 и С-400. В ноябре 2015 года стороны заключили контракт на поставку КНР 24 истребителей Су-35. Сумма договора составила $2 млрд. В конце 2016 года была поставлена первая партия из четырех самолетов, в следующем году Пекин получил еще десять истребителей, а в 2018-м — оставшиеся десять.

В сентябре 2018 года из-за покупки российских истребителей США ввели в отношении Китая санкции в рамках закона «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA).