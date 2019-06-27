Рыболовлев прокомментировал решение суда в процессе против Sotheby's

Окружной судья Нью-Йорка Джесси Фурман разрешил компаниям траста миллиардера Дмитрия Рыболовлева опубликовать выдержки из электронной переписки между арт-дилером Ивом Бувье и вице-президентом Sotheby’s Самуэлем Валеттом. Об этом говорится в заявлении представителей Рыболовлева, поступившем в РБК.

«Судья Фурман также отклонил по большей части ходатайство Sotheby’s о нераскрытии расширенной версии иска и приложений к нему на публично доступной базе данных суд», — говорится в заявлении.

Как отмечают представители миллиардера, аукционный дом хотел избежать, чтобы к переписке был предоставлен общественный доступ, поскольку она «способна показать степень их осведомленности о недобросовестных действиях Ива Бувье и поставить под сомнение репутацию Sotheby’s».

Партнер юридической фирмы Emery Celli Brinckerhoff & Abady LLP Дэниэл Корнстейн, представляющий компании Рыболовлева, заявил, что представители миллиардера довольны решениями судов. «Эти результаты позволяют нам перейти на стадию рассмотрения дела по существу и взыскать наши убытки», — отметил он.

«Мы готовы перейти к следующим стадиям этих процессов для защиты и восстановления прав наших клиентов», — заявил Корнстнейн.